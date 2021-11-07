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قرار بتشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا

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قرار بتشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا قرار بتشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا

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أصدر رئيس مجلس الدولة قراراً بتشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا ، وذلك بعد ما تم عرضه من الأمين العام لمجلس الدولة حول نقل دوائر محاكم القضاء الإداى ، والمحكمتين الإداريتين والمحكمتين التأديبية بمحافظة قنا إلي المقر المشارإليه، للاستفادة بالمبنى ، وتيسيرا على المتقاضين بمحافظة قنا.

ونص القرار في المادة الأولى علي: نقل مقر دوائر محكمة القضاء الإداي، والمحكمتين الإداريتين ، والمحكمة التأديبية ، ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة قنا من المقرالحالي الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين بشارع نادي البحرإلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بقنا الكائن بشارع (٢٦) يوليو بجوارمبنى المخابرات العامة ميدان الدولفين اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١.

ونصت المادة الثانية علي نشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.

المصرى اليوم

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