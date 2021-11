اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلقون مبادرة «حقق حلمك»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالاشتراك مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، وأسرة The First المركزية، مبادرة حقق حلمك، وهى مبادرة يتم من خلالها تنفيذ 20 دورة تدريبية لطلاب الجامعة في مجالات مختلفة ويتم تنفيذه على مدار ستة أشهر، وتنطلق هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، الدكتور محمد عبدالعزيز رائد اسرة The First وأحمد بسطامى مسؤول الأسرة، وراشد محمد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن المبادرة بدأت بتنفيذ أول دورة تدريبية بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية بعنوان الماركتنج واستمرت لمدة ثلاث أيام وتناولت الفرق بين ال marketing وال media وال social media، كما تطرقت إلى اساسيات ال marketing، بالإضافة إلى آليات الجذب المهمة للعمل، كيفية التسويق لأي عمل، وتم منح شهادة للطلاب المشاركين، وأشاد هؤلاء الطلاب بمدى استفادتهم لهذه الكورسات التي تساهم في تكوين شخصيتهم.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية تلك المبادرات الطلابية في تنمية الوعي ومهارات ومدارك طلاب الجامعة، من خلال مساعدتهم على التعرف على أحلامهم، واستغلال كامل طاقتهم، ووضع خطة لتحقيق أحلامهم، كما تساهم في صقل جوانب شخصياتهم، وتعمل على تعميق معني الانتماء للوطن، بما يجعل من هؤلاء الطلاب عناصر إيجابية تساهم في عملية التنمية والنهوض بالوطن.

وحث الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على نشر ثقافة المبادرات الطلابية وتشجيعها لتنمية روح العمل التطوعي والجماعي ولما لها أهمية في صقل شخصية الطالب الجامعى، مؤكدا على دور الجامعة في دعم تلك المبادرات.

ومن جانبه أوضح كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة أن هذه المبادرة تأتى في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي، مؤكدا على إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

أفاد الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان على استمرار تعاون الاتحاد مع الأسر الطلابية وإدارات الجامعة لتقديم كل ما يخدم زملائه الطلاب ولرفع مستواهم بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لطلاب الجامعة.

وعلى صعيد آخر قام اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة الرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالاهتمام بالجانب الترفيهي للطلاب وتنظيم عدد من الرحلات الترفيهية مقسمه على 8 افواج على مدار أسبوعين لمدينة الإسكندرية وأيضا العين السخنة، وسيتم تنفيذ عدد من الرحلات لعدد من الأفواج الأخرى.