ضبط 37 مخالفة إجراءات احترازية لوباء كورونا في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 37 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية، للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن مدى الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والمستمرة والمرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تطبيق الغرامات الفورية وتحرير محاضر بالواقعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أنه تم خلال الحملة المرور على وسائل النقل العام وكافة القطاعات الخدمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 26 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، و5 محاضر لعدم تطبيق معايير النظافة، 6 مخالفات اشغال الطريق، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.