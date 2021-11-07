وكيل تعليم قنا يستقبل وفد برنامج الغذاء العالمي

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استقبل الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، وفد برنامج الغذاء العالمي الممول من الاتحاد الأوروبي في في إطار التقييم البعدى التي قام بها الوفد لمدرسة التعليم المجتمعي بقرية العقب جنوب مركز قوص.

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ضم وفد برنامج الغذاء العالمي كلا من دعاء عرفة، مسؤول التعليم المجتمعي لبرنامج الغذاء العالمي، ونهلة سالم مسؤول التعليم المجتمعي بالاتحاد الأوروبي، ومحمد أنور منسق عام محافظة قنا ببرنامج الغذاء العالمي والدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية.

زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي لقنا

وتابع وفد برنامج الغذاء العالمي اداء تلاميذات الفصل الواحد بقرية العقب الدراسي والمهارى، كما عقد عدة مناقشات تقيمية مع معلمات الفصل للوصول إلى مدى ما تم تحقيقه من استفاده من برنامج الغذاء العالمي التابع للاتحاد الاوروبي منذ الزيارة القبلية التي قام بها سفير الاتحاد والوفد المرافق له للفصل أعسطس الماضي.

زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي لقنا

كما أشاد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالدور الفاعل الذي توليه القيادة السياسية للمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية من خلال استحداث فصول للتعليم المجتمعي بالمناطق النائية أو الاكثر فقرا، مؤكدا أن مدارس التعليم المجتمعي التي تم صيانتها منذ عام ٢٠١٥' بلغت ٦٣ مدرسة، الأمر الذي احدث زيادة بمؤشر المستفيدين من فصول التعليم المجتمعي إلى ٧٣٢٤ تلميذ لعام ٢٠١٩ بعد أن كان ٥٦٧٢ تلميذ عام ٢٠١٥.