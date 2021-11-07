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تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة «مدرستنا»

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تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة «مدرستنا» تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة «مدرستنا»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف السادس الابتدائى، المقرر اذاعتها على قناة مدرستنا من اليوم الأحد من ٧ نوفمبر حتى ١٣ نوفمبر 2021 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا التعليمية تليفزيونيا من خلال: تردد القناة: 12303 أفقي، معدل ترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وأعلنت قناة «مدرستنا» أنه يمكن تحميل مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الابتدائية بجودة عالية من خلال اللينك التالي:

https://drive.google.com/.../1f-y4oYQTBc9i9BxdFy...

تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا
تعرف على جدول برامج المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا

المصرى اليوم

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