6 مدن مرشحة للغرق قبل 2030 منها مدينة عربية.. تعرف عليهم

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كشفت دراسة حديثة معنية بالتغيرات المناخية، التي تنذر بعواقب خطيرة متعلقة بارتفاع منسوب المياه بسبب ذوبان الجبال الجليدية ما يؤدى إلى غرق عددا من المدن، ووفقا لأحدث تقرير لها، أنشأت Climate Central خريطة خاصة لتقييم أجزاء من الأرض والتي ستكون تحت الماء قبل عام 2030 بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث تم إنشاء الخريطة باستخدام معلومات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تحليل العلوم المتعلقة بتغير المناخ.

ووفقا لموقع انديا تايمز، فإن المدينة الأولى المرشحة للغرق هي أمستردام في هولندا، حيث توجد في الخط الأمامي لإرتفاع مستويات مياه سطح البحر، التي تهدد المدينة بالزوال، والبصرة في العراق: الواقعة على شط العرب، ومن الممكن أن يتم غمرها جزئيا أو كليا، ونيو أورليانز في الولايات المتحدة: فعلى الرغم من وجود العديد من السدود في المدينة إلا أن التغيير المناخي قد يسهم بغمر المدينة.، وكذلك مدينة البندقية في إيطاليا، المدينة ليست غريبة عن ظاهرة الفيضانات، حيث تغرق المدينة بمقدار 2 مم كل عام، إلى جانب مواجهة الآثار المباشرة لارتفاع منسوب المياه، وفقا لـ «سبوتنيك».

ومن المدن المرشحة للغرق -هو تشي منه في فيتنام، حيث من الممكن غرق أجزاء كبيرة من المدينة قبل 2030، على الأقل معظم مناطقها الشرقية التي تقع بالقرب من نهر ميكونغ، على طول مناطق المستنقعات في ثو ثيم، وكالكوتا في الهند: حيث من المتوقع أن تكون أجزاء كثيرة من هذه المدينة قد غرقت قبل 2030.