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بيراميدز يواجه البنك الأهلي وغزل المحلة وديًا

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بيراميدز يواجه البنك الأهلي وغزل المحلة وديًا بيراميدز يواجه البنك الأهلي وغزل المحلة وديًا

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قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقرر ايهاب جلال، أن تقام المباراتين الوديتين أمام البنك الأهلي عصر الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت بملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي.

فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

المصرى اليوم

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