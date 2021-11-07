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اليوم.. بدء تدريب معلمي المدارس الخاصة على المناهج الجديدة

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اليوم.. بدء تدريب معلمي المدارس الخاصة على المناهج الجديدة اليوم.. بدء تدريب معلمي المدارس الخاصة على المناهج الجديدة

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تدريبا لمعلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية ومعلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تدريب معلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية ومعلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية، ستكون بقاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية يومي الأحد والإثنين 7 و8 نوفمبر 2021 لمعلمي الرياضيات والعلوم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية في توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج في جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف في تصريحات له أنه يمكن القول بأن أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطنى وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

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