المصري القاهري يتصدر مجموعة بفوزين متتاليين

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واصل الفريق الكروى الاول بنادى المصري القاهرى تصدره للمجموعة الثانية بدورى الدرجة الرابعة، تحت قيادة مديره الفنى حمزه اسماعيل.

حيث حقق الفريق الفوز في الجولة الاولى على نادى الكهرباء 8/1، وفى المباراة الثانية فاز على البساتين في مباراة قوية ومثيرة 3/2

وكشف محمد جاد مدرب حراس مرمى الفريق أن هدف الجهاز الفنى وادارة النادى هو التاهل لدورى الدرجة الثالثة ومنها للممتاز ب خصوصا في ظل الاهتمام الذي يولية ياسر ابو ستيت راعي الفريق والمشرف العام على الكرة بالنادى .

وتابع جاد: «الفريق يضم مجموعة مميزه من اللاعبين قادرون على تحقيق امال الجهاز الفنى والادارة في التأهل لدورى القسم الثالث والرابع، خصوصا بعد انفراد الفريق بصدارة المجموعة على حساب فرق كبيرة وصاحبة تاريخ في المسابقة».