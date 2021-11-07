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جامعة حلوان تنظم مسابقة دوري المعلومات العلمية

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جامعة حلوان تنظم مسابقة دوري المعلومات العلمية جامعة حلوان تنظم مسابقة دوري المعلومات العلمية

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أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عن مسابقة (دوري المعلومات العلمية) على مستوي كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية العلمية والتكنولوجية التي تساهم في توسيع مدارك الطلاب واكسابهم خبرات عملية تساعدهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.

ويشارك في المسابقة فريقين من كل كلية، الفريق مكون من ثلاث طلاب والمسابقة مقسمة على قسمين مسابقة للكليات المتخصصة علمياً والكليات الغير متخصصة.

وتبدأ فاعليات المسابقة في الفترة من الأحد ٢١ نوفمبر وحتى الخميس ٢٥ نوفمبر.

للاشتراك في المسابقة برجاء التسجيل بمقر الإدارة وإرسال كشوف معتمدة من الكلية بأسماء الطلاب المرشحين للمشاركة في مسابقة دوري المعلومات العلمية ولأول ثلاث فرق متخصص وغير متخصص جوائز مالية وشهادات تقدير.

المصرى اليوم

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