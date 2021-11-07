فيلم «الحفرة» للمخرج عمرو عابد ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي

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يحظى الفيلم القصير الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم على عرضه العالمي الأول من خلال منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وقد تعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، عمل كممثل في العديد من الأفلام المصرية مثل أفلام أوقات فراغ 2006، فرش وغطا (مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي 2013)، ليل خارجي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018) لما بنتولد (مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية 2019).

في السنوات القليلة الأخيرة، صبّ عمرو تركيزه على صناعة الأفلام، وشارك في العديد من ورش العمل الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو، ويشارك فيلمه «الحفرة» ضمن مسابقة الأفلام القصيرة «سينما الغد» لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة٤٣، ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان «اللي فات مات»، بجانب استكمال مسيرته كممثل.

كر يم قاسم هو ممثل ومنتج مصري، شارك مبكرًا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مثل أفلام أوقات فراغ 2006، وبالألوان الطبيعية 2009، ولاد رزق 2015، وليل خارجي 2019 وشارك في إنتاج الأخير ليسافر مهرجانات سينمائية عديدة من بينها مهرجاني تورنتو والقاهرة السينمائي الدولي ويحصل على العديد من الجوائز، كما شارك كممثل في بعض الأعمال عالميًا مثل فيلم سواح 2019 (لوكسمبرج- مصر) والذي حصد أكثر من 12 جائزة كما شارك في أكثر من 35 مهرجان سينمائي، الفيلم الأميركيThe First Line (2014)، المسلسل البريطانيThe State (2017)، ويعتبر فيلم الحفرة هو ثاني أعماله الإنتاجية، وسيحظى بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.