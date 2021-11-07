عمرو سعد يبدأ تصوير مسلسل رمضان 2022 أول ديسمبر بلبنان (التفاصيل)

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جلسات عمل يومية تجمع حاليًا النجم عمرو سعد، مع صناع مسلسله الجديد الذي يخوض من خلاله المنافسة ضمن المائدة الرمضانية 2022، وفي مقدمتهم المنتج صادق الصباح، المخرج أحمد خالد موسى، وبطلة العمل أمام «سعد» الفنانة ياسمين رئيس.

وأكد صادق الصباح في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «المسلسل تم الانتهاء من كتابة منتصف حلقاته، وهو مفاجأة ويناقش قضية اجتماعية مهمة سوف تحظى باهتمام الكثيرين في الوطن العربي».

وتابع: «تم الانتهاء من كتابة منتصف حلقات المسلسل، ويجري حاليًا أحمد خالد موسى معاينة واختيار أماكن التصوير في لبنان ومن المقرر بداية التصوير بداية ديسمبر المقبل».

معروف أن الثلاثي، النجم عمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسى وياسمين رئيس قدموا معًا المارثون الماضي مسلسل «ملوك الجدعنة» بمشاركة الفنان مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، من تأليف عبير سليمان.

صورة جديدة نشرها الفنان عمرو سعد بلوك مسلسل «ملوك الجدعنة» - صورة أرشيفية