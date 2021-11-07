"مسام" ينتزع أكثر من 1.400 لغم في اليمن خلال أسبوع

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زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.. الأول من نوفمبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م، من انتزاع 1.443 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 520 لغمًا مضادًا للدبابات، و 915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 43 لغمًا مضادًا للدبابات و127 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 283 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الجوف، وفي مديرية اليتمة تمكن فريق "مسام" من نزع 32 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة، و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن الفريق من نزع 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونزع 59 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية البقع بمحافظة صعدة، ونزع 655 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و عبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعية، و 4 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و 117 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 286 ألفًا و 80 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.