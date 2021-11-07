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الإمارات تُصدر قانونًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين

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الإمارات تُصدر قانونًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين الإمارات تُصدر قانونًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين
يغطي الزواج المدني والطلاق وإثبات الأبوة والمواريث

الإمارات تُصدر قانونًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي، وذلك وفقًا لقانون جديد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم الإمارة اليوم الأحد.

وأضافت أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق، وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية، والحضانة المشتركة للأبناء، وإثبات الأبوة والمواريث.

وبينت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميًا؛ لكونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب والكفاءات.

وأشارت إلى أن ستشكّل محكمة جديدة؛ لتولي البتّ في منازعات غير المسلمين في أبوظبي، وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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