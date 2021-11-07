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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1295) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من بين القضايا ضبط 2٫78 طن «أسماك مجمدة» دون مستندات «مجهولة المصدر» وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بكفر الشيخ.

كما تم ضبط 2٫35 طن أسماك مجمدة «ماكريل – باسا – جمبرى» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بالقاهرة.

كما تم ضبط 2٫1 طن «كبدة» دون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك مصنع لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالقليوبية.

كما تم ضبط 28٫2 طن سلع غذائية «دقيق فاخر – سكر حر» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالإسكندرية.

كما تم ضبط 11٫25 طن «مخللات» معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص بالبحيرة.

كما تم ضبط 9 طن «سكر تموينى» مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية وعدم صرفها للبدالين التموينين والمجمعات الإستهلاكية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بقيمة مالية 76500 جنيه ) مع (المدير المسؤول عن مخزن جملة) بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط (1٫25 طن «دقيق بلدى» مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الخبز بقصد إستخدامه في إنتاج الخبز السياحى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بقيمة مالية 7750 جنيهاً ) مع المدير المسؤول عن مخبز سياحى دون ترخيص) بمحافظة القاهرة

كما تم ضبط (8 طن «أعلاف حيوانية») معبأة داخل شكائر بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص») بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (2٫2 طن «أسمدة زراعية» مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 7700 جنيهاً)، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية «بدون ترخيص») بمحافظة البحيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.