ضبط تشكيل عصابي لسرقة الشركات بالقليوبية

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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الشركات عن طريق كسر الأبواب.

وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من مديرة فرع لإحدى الشركات بإكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل خزينتين بالشركة و2 كيسة كمبيوتر حال حضورها لمقر الشركة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الشركات والعيادات الطبية عن طريق «كسر الأبواب» وإستخدام مركبة«توك توك» في تنقلاتهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وإرتكاب 3 وقائع أخرى بدائرة قسم شرطة القليوبية.

كما أرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالى من المبالغ المستولى عليها مركبة «التوك توك» والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.