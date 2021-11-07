وزيرة التعاون الدولي تُناقش مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع مجالات التعاون بين الجانبين

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، في إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطور التعاون مع مصر خلال العام الجاري حيث وقعت المؤسسة مع الحكومة برنامجًا بقيمة 1.1 مليار دولار في يناير الماضي، للهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، لكن التمويلات التي تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات المشتركة، كما يجري حاليًا التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلا تنويع مجالات التعاون ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع المؤسسة، إحدى الجهات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، كما تطرقت إلى الجلسة التي من المقرر أن تعقدها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية ضمن قمة تمويل المناخ في جلاسجو وأهمية مشاركة المؤسسة.

كما بحثت «المشاط»، نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بالمنصة ودورها في تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمشروعات التي تسعى لتنفيذها وشركاء التنمية بما يتيح التمويلات الإنمائية والدعم الفني.