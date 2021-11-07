أخبار عاجلة

عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي -
جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا -
شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا -
رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر -
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي »

Print
القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي الزمالك» القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في «إقالة مرتضي منصور من نادي »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر الجاري للحكم في الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا ،والتى طالب فيها بإقالة مرتضي منصور، من رئاسة مجلس إدارة نادي .

اختصم صبري في دعواه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.

قاات الدعوي أن مرتضي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك كان عضوا بمجلس النواب في ذات الوقت، بما يعد مخالفة لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر»، سواء كان عملا وظيفيا في أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)