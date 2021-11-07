مفاجأة.. حسام البدري مرشح لجائزة افضل مدرب منتخبات في العالم

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في مفاجأة للوسط الرياضي المصري، وضع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ضمن قائمة أفضل مدير فني للمنتخبات في العالم عن عام 2021.

وجاء اختيار البدري للنتائج الجيدة التي حققها منتخب مصر تحت قيادته في عام 2021 حيث خاض 4 مباريات رسمية حقق الفوز في مباراتين منها على ملعبه على ، وتعادل في مباراتين خارج ملعبه ، ولم يخسر في أي مباراة.

يذكر أن اتحاد الكرة قد برئاسة أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، قد وجه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى.

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