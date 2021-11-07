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أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة أيام ٥، ٦، ٧، ٩، لعام ٢٠١٩، لمخالفتها القانون، وذلك لجلسة 5 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد.

اختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.

وقاال في دعواه إنه عضو مجلس إدارة منتخب، وأن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني، وهو ما يبطل أي قرارات لاحقة للجمعية العمومية للنادي.