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عبد الحق يتقدم رسميا لرئاسة نادى النصر.. صور

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عبد الحق يتقدم رسميا لرئاسة نادى النصر.. صور عبد الحق يتقدم رسميا لرئاسة نادى النصر.. صور

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تقدم الدكتور عمرو عبد الحق بأوراق ترشحه علي منصب رئيس مجلس الإدارة لخوض انتخابات نادي النصر المقرر لها يوم الجمعة 24 ديسمبر المقبل .

كما أعلن عبد الحق أعضاء قائمته الانتخابيه، وضمت المستشار أشرف لطفي نائب للرئيس والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق والاعضاء الاستاذ ابراهيم المرعشلي والاستاذ احمد الاحمر والمستشار أحمد حمدي والاستاذ رامي احمد خليل والاستاذ محمد مدبولي والاستاذ مصطفي رسمي

والاعضاء تحت السن الاستاذ احمد علي حسان والمهندس رامي هاني امين والمهندسه ندي حسن.

وقوبل تقدم عبد الحق بأوراق ترشحة علي منصب رئيس مجلس الإدارة بترحيب شديد من أعضاء النادي و استقبلوه بحفاوة كبيرة بعد غيابه عن النادي الفترة الأخيرة لخضوعه لفترة علاج.

وكشف عبد الحق عن أهم النقاط في برنامجه الذى أطلق عليه " قائمة النصر" استمرار التطويرعلي مستوي الخدمات والانشاءات

المصرى اليوم

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