«الأوقاف»: إلغاء صناديق التبرعات يأتي في إطار اتجاه الدولة إلى الرقمنة المالية

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علق الدكتور نوح العسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، على قرار إلغاء صناديق التبرعات في المساجد، موضحًا تفاصيل اتخذا هذا القرار.

قال «العسوي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «MBC» مصر، الأحد، إن هذا القرار يعتبر قرار حكيم وشجاع وجريء، حيث يأتي في إطار الحوكمة المالية والسير في إتجاه الدولة إلى التطوير والرقمنة المالية والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقدي وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

أضاف: «صناديق التبرعات في المساجد كان أحيانًا أو كثيرًا ما يشوبها فسادًا كبير لأن كل فرد يتبرع بمبلغ من المال لا يكون على علم بمسار الأموال التي تبرع بها ومن هنا جاء هذا القرار».

تابع: «نتمنى أن كل جهة من الجهات أو كل هيئة من الهيئات أو كل مؤسسة من المؤسسات التي تعمل على جمع الأموال أن تطبق مثل هذا القرار حتى يتم تنظيم الشمول المالي والحوكمة المالي والرقمنى المالية في المؤسسات المجتمعية».

وأشار إلى أن قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، كان له فلسفة عظيمة، بحيث يتم التأكيد على مجالس إدارات بالمساجد بأن القرار يشير إلى بعملية تنظيمية دقيقة جدًا لجمع التبرعات بالمساجد بحيث لا يتم جمع التبرعات من قبل أي شخص تحت أي مسنى بالمساجد بالطريقة النقيدة، مضيفًا: «من يريد التبرع للمساجد يتبرع عن طريق حساب أو بريد أو رقم خاص بالمسجد حتى نمنع الفساد».

وقال: «وزارة الأوقاف لها رقمين حساب بالبنك المركزي، الرقم الأول تحت مسمى صندوق عمارة المساجد وهو معروف ومشهور ويمكن التعامل من خلاله بمجرد زيارة أي فرع من فروع البنك المركزي وطلب التبرع لصندوق عمارة المساجد، أما الحساب الثاني فهو صندوق البر وخدمة المجتمع وهذا يختص بكفالة اليتيم أو تربية الأطفال أو غير ذلك من خدمات عامة».