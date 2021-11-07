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إعلام عبري: إسرائيل تجلي عائلات دبلوماسيها من إثيوبيا على خلفية احتدام الصراع

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إعلام عبري: إسرائيل تجلي عائلات دبلوماسيها من إثيوبيا على خلفية احتدام الصراع إعلام عبري: إسرائيل تجلي عائلات دبلوماسيها من إثيوبيا على خلفية احتدام الصراع

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على خلفية النزاع المتصلعد في الداخل الإثيوبي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تشرع في إجلاء عوائل دبلوماسييها العاملين في إثيوبيا.

وحسبما أورده موقع «تايمز أوف إسرائيل» اليوم، تواصل السلطات الإسرائيلية إجلالء عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا.

ولفت الموقع ذاته إلى أن الخارجية الإسرائيلية، أصدرت أمس توصيات جديدة إلى المواطنين بالامتناع عن زيارة إثيوبيا، ونصحت رعايا إسرائيل المتواجدين في هذا البلد بمغادرته فورا، لافتًا إلى أن أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بإثيوبيا ستواصل أداء عملها من مقر سفارتها في أديس أبابا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية سحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من أديس أبابا، على خلفية إعلان حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مطلع الأسبوع الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد، مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو العاصمة من الشمال.

أعلنت جبهة تحرير إقليم تيجراي بإثيوبيا، اليوم الأحد، أنها تتقدم جنوبا وتبتعد عن أديس أبابا بـ270 كلم فقط، مؤكدة أنه إذا لم يرحل رئيس الوزراء آبي أحمد فسوف تتقدم إلى العاصمة.

وحسب ما نقلته قناة «العربية»،تعهدت جبهة تحرير تيجراي بأنه لن يكون هناك «حمام دم» إذا دخل عناصرها العاصمة أديس أبابا.

جاء ذلك بعد 5 أيام من إعلان الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد، بعد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تحقيق انتصارات ومكاسب رئيسية في الأيام الأخيرة وزحفها نحو العاصمة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الأحد، إن إنقاذ البلاد يتطلب تضحيات من مواطنيها، مشيرا إلى أن «هذه التضحيات ستنقذ البلاد

المصرى اليوم

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