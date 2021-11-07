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مهرجان القاهرة السينمائي يكشف ملصق دورته الـ 43

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مهرجان القاهرة السينمائي يكشف ملصق دورته الـ 43 مهرجان القاهرة السينمائي يكشف ملصق دورته الـ 43

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كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

قال محمد حفظي، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن بوستر الدورة الـ 43 يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي «إيزيس» التي تحمل الهرم الذهبي.

ولفت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، موضحا أن اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدا على أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

المصرى اليوم

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