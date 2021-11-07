أيمن يونس: بيرسي تاو وميكيسوني أقل من مستوى الأهلي

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أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أن الجنوب افريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما مع الفريق.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية: "تاو وميكيسوني، أقل بكثير من مستوى الأهلي، حيث لا يقدم الثنائي المستوى المنتظر منهما من الناحية الفنية خلال المباريات".

وأضاف : "تركيبة جسم لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ضعيفة للغاية وأقل بكثير من الأهلي، وأرى أن الفريق افتقد جزءًا كبيرًا من الفاعيلة الهجومية بسبب هذا الثنائي".

يذكر ان بيرسي تاو وميكيسوني، انضما للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمان من ناديي برايتون الانجليزي وسيمبا التنزاني. ايهاب