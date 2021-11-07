تحطيم رقم هنري ومعانقة 3 أرقام قياسية.. المجد ينتظر محمد صلاح أمام ويستهام

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يترقب الفرعون المصري محمد صلاح مباراة فريقه المقررة مساء اليوم الأحد أمام نظيره ويستهام ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وويستهام عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ويحتضنها ملعب لندن الأوليمبي العريق في العاصمة الإنجليزية.

ويحتل محمد صلاح حالياً قمة جدول ترتيب الهدافين في الدروي الإنجليزي الممتاز بعد مرور 10 جولات برصيد 10 أهداف.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة ويفصله عن المتصدر تشيلسي 4 نقاط فقط.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلأً للأهداف في شباك ويستهام خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف في 8 مباريات ، وبات يفصله بشكل عام هدف واحد عن معادلة رقم الويلزي جون توشاك ، أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً للأهداف في شباك ويستهام بـ 10 أهداف ولكن في مختلف المسابقات.

كما أن ويستهام هو أكثر فريق سجل فيه محمد صلاح أهدافاً إلى جانب واتفورد الذي سجل في شباكه صلاح 9 أهداف أيضاً.

كما يتطلع محمد صلاح أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام.

كما إن محمد صلاح هو أول من يهز شباك وست هام في ملعبه في ثلاث زيارات متتالية بالدوري الإنجليزي.

ويخطط محمد صلاح في مباراة الليلة أيضاً لأن يحطم رقم الأسطورة تييري هنري بأن يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في أول 6 مباريات على التوالي خارج أرضه مع فريقه.

وكان هنري قد سجل مع آرسنال في 5 مباريات متتالية في الموسم التاريخي 2001/2002 ، وكرر محمد صلاح هذا الإنجاز هذا الموسم بعدما سجل في شباك كل من : نوريتش سيتي وليدز يوناتيد وبرينتفورد وواتفورد ومانشستر يونايتد، وحال سجل اليوم في ملعب لندن الأوليمبي سيصبح أول من يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي في 6 مباريات على التوالي خارج الأرض.