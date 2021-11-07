محمد سراج: مرتجي الأنسب لأمانة صندوق الأهلي

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أشاد المهندس محمد سراج المرشح لانتخابات الأهلي بالعامري فاروق نائب رئيس النادي والذي ضمن الاحتفاظ بمركزه بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة والمقررة يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وقال محمد سراج : العامري فاروق من الشخصيات المحترمة التي تعلمت منها الكثير، يبذل مجهودًا كبيرًا مع القائمة ومتواجد في كل الجولات الانتخابية، رغم ضمانه النجاح في الانتخابات، لكنه يعمل معنا وفقًا لروح الفريق، حرصا منه على نجاح القائمة بالكامل، من أجل العمل بشكل متفاهم.

وعن المهندس خالد مرتجي، قال : يضع مصلحة الأهلي فوق أي شئ، لم يكن المنصب في حساباته، ودائما يحترم نظام ورؤية النادي، وهو ما أدى إلى نجاح الأهلي على مدار السنوات العديدة الماضية ولديه من الخبرات ما يجعله الأنسب لمنصب أمين الصندوق.

وأخيراً تحدث عن مي عاطف المرشحة في قائمة محمود الخطيب تحت السن، موضحاً أنها بنت الأهلي وصاحبة رؤية متميزة كونها مهندسة معمارية، وبطلة مصر وإفريقيا في السباحة وواحدة من أبناء النادي، وتمثل إضافة للقائمة.