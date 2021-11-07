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الدرندلى يعرض برنامجة الانتخابي على أعضاء النادى بفرع الأهلى بمدينة نصر

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الدرندلى يعرض برنامجة الانتخابي على أعضاء النادى بفرع الأهلى بمدينة نصر الدرندلى يعرض برنامجة الانتخابي على أعضاء النادى بفرع الأهلى بمدينة نصر

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حرص خالد الدرندلي، المرشح في انتخابات النادي الأهلي 2021، على منصب أمين الصندوق، على التواجد داخل مقر النادي الأهلي بفرع مدينة نصر ، في إطار جولاته الانتخابه استعدادا لانتخابات الاهلي 2021.

وتطرق الدرندلي خلال جولته للحديث مع اعضاء الجمعية العمومية للنادي والاستماع لطلباتهم حيث عرض جزءا من برنامجه الانتخابي، وذلك في فرع مدينة نصر

وجاء تواجد خالد الدرندلي وسط حفاوة استقبال من جانب أعضاء عمومية الأهلي والتقاط بعض الصور التذكارية في إطار حفاوة الاستقبال بتواجده وسط فرحة وسعادة أعضاء النادي.

كما حرص أعضاء عمومية الأهلي على دعمهم وتاييدهم للمحاسب خالد الدرندلي بترشحه على منصب أمين الصندوق، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال تواجده في منصب أمين الصندوق في المجلس الأخير .

وقرر خالد الدرندلي الترشح على منصب أمين صندوق الأهلي من جديد مستقلا لاستكمال مسيرة النجاح في النادي.

ويخوض خالد الدرندلي انتخابات الأهلي 2021، على منصب أمين صندوق الأهلي مستقل خارج قائمة الخطيب، حيث تقام الانتخابات يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وأبدى الدرندلى سعادتة الكبيرة لتفاعل الاعضاء خلال جولاتة الانتخابية فى فروع النادى المختلفة.

واضاف في تصريحات للمصرى اليوم انه يجدد تاكيده على الإلتزام بمبادىء الاهلى وبدون الدخول في أى مشاحنات احتراما لجميع المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن العديد من البنود التى تساعد في احداث طفرة مالية للنادى وخدمة جميع الاعضاء

المصرى اليوم

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