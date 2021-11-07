"آل مرزوق" يسلّم "تقنية تبوك للبنين" شهادة الاعتماد المؤسسي

★ ★ ★ ★ ★

دشّن الخطة الاستراتيجية لتعزيز نوعية التدريب والجودة المؤسسية

سلّم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، شهادة الاعتماد المؤسسي للكلية التقنية للبنين بتبوك، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، وتَسَلّم عميد الكلية المهندس غنام العنزي شهادة الاعتماد بحضور وكلائه ورؤساء الأقسام بالكلية وفريق الجودة.

وأكد "آل مرزوق" أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة؛ مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد للمنشآت التدريبية، يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام التدريبية والورش والمعامل.

ونوّه بضرورة استمرار الجودة، التي يتم تقييمها من خلال الممارسة التدريبية من قِبَل أعضاء هيئة التدريب، وتقويم المتدربين، ومستوى المناهج؛ معربًا عن سعادته بتحقيق العديد من منشآت المؤسسة لهذه الشهادة، وهو ما يشير إلى تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية، وتحقيق التطوير النوعي للتدريب التقني والمهني والارتقاء به وبمخرجاته.

عقب ذلك الْتقى "آل مرزوق" بمنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، واستمع إلى عرض مفصل عن الأنشطة والإنجازات وجهود الإدارة نحو رفع مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمات، والعمل على تحسين وتطوير إجراءات وأساليب العمل، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي الإدارة ومنشآتها التدريبية؛ من خلال إبراز الالتزام بنظام وآليات الجودة.

وفي ذات اللقاء دشن "آل مرزوق" الخطة الاستراتيجية للإدارة التي تستهدف تعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية، والتوسع في التدريب التقني والمهني خصوصًا في قطاع البنات، واستقطاب أفضل المدربين والقادة المؤهلين، وتقديم تدريب تقني ومهني قائم على الطلب، بالإضافة إلى توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، وتوفير بيئة تدريبية حديثة آمنة وضمان الاستخدام الفعال للمرافق، وكذلك تقديم خدمات شاملة لدعم المتدربين وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب تعزيز مفهوم التدريب التقني والمهني وجذب المتدربين، وتحسين بيئة الأعمال لمقدمي الخدمات المحليين والدوليين؛ مشيدًا بخطة الإدارة الاستراتيجية التي تضمنت وضوح أهدافها والرؤية السليمة لكل الإجراءات والجهود المبذولة التي تنبثق من أهداف المؤسسة ورسالتها التي تساعد على تحديد الأدوار التدريبية والجهود والمعايير التي يتم بها تقييم العمل للحصول على أفضل النتائج وبجودة عالية.

وفي سياق الزيارة، شهد "آل مرزوق" توقيع أربع اتفاقيات للإدارة العامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تضمنت اتفاقية التعاون مع جامعة فهد بن سلطان بتبوك؛ بهدف العمل على تطوير برنامج للتحويل والتجسير لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وبرنامج معادلة المقررات الجامعية والتدريبية للطلاب والمتدربين الراغبين في التسجيل بالكليات التقنية أو العكس، وتبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة والجامعة، وإيجاد نسبة خصم مناسبة وتشجيعية لرسوم التسجيل بالجامعة لمنسوبي وخريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة الذين يرغبون في إكمال دراستهم.

كما شهد توقيع اتفاقيات شركة مصادر تبوك المحدودة، وشركة غاليري مول بمنطقة تبوك، وشركة درة القاضي الطبية بالمنطقة التي تستهدف توفير الفرص الوظيفية لخريجي منشآت التدريب بالمنطقة والتعاون في مجال التدريب التعاوني والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشتركة.