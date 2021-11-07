حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب الميراث 4 أيام في الأقصر

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قررت نيابة الأقصر، حبس سائق التوك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، نتيجة العثور عليها في حالة رمية، وعمل تحاليل «DNA» لكشف ملابسات الحادث.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة طيبة، شمال الأقصر، بالعثور على جثة (طالب، مقيم بنجع البليحات بمدينة المدامود قبلى بمركز الزينية، شمال الاقصر، داخل أرض زراعية كائنة بذات الناحية.. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، حمزة. م «سائق مركبة تروسيكل»نجل عم المجنى عليه«مقيم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات حول الميراث بين والد المتهم ووالد المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، حيث قام بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه بمركبة «التروسيكل» إلى مكان العثور وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض «سكين» حتى توفى، وقام بالتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرب من مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتى أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.