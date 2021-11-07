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معلومات الوزراء: وكالة «فيتش» تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في نموًا مستمرًا العقد المقبل

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معلومات الوزراء: وكالة «فيتش» تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نموًا مستمرًا العقد المقبل معلومات الوزراء: وكالة «فيتش» تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في نموًا مستمرًا العقد المقبل

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتناول فيه التقرير الصادر عـن وكالة «فيـتش» Fitch حول توقعات سـوق الطاقة في على مدار الـ10 أعـوام المقبلة.

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نموًا مستمرًا خـلال العقـد المقبل، فـي ظل دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفًا أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.

وتوقع التقرير الصادر عـن وكالة «فيتش» استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030، فـي ظل وجود إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين، فمع ارتفاع التنافسية وتراجع المعدات، أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر الكهرباء في مصر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لإنتاج وتصدير الكهرباء.

وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلـى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة في الحد مـن خسائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات من المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام المقبلة.

وأشارت التوقعات أيضًا إلى تأثر إمدادات سوق الطاقة؛ نظرًا للضغط الواقع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلك، قد تؤدي استثمارات البنية التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠.

المصرى اليوم

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