التعليم: تسليم أجهزة التابلت لطلاب محافظتي الدقهلية ومطروح اليوم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في مدارس محافظتي مطروح والدقهلية، اليوم الأحد.

وبلغ عدد الأجهزة المقرر توزيعها على مدارس محافظتي مطروح والدقهلية 53 ألف و934 جهاز تابلت، بمعدل 1712 جهاز تابلت في محافظة مطروح، و52 ألف و222 جهاز تابلت في الدقهلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، وذلك على النحو التالي:

طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

المعلمون والقائمون على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس: سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.