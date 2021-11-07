أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التعليم: تسليم أجهزة التابلت لطلاب محافظتي الدقهلية ومطروح اليوم

Print
التعليم: تسليم أجهزة التابلت لطلاب محافظتي الدقهلية ومطروح اليوم التعليم: تسليم أجهزة التابلت لطلاب محافظتي الدقهلية ومطروح اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في مدارس محافظتي مطروح والدقهلية، اليوم الأحد.

وبلغ عدد الأجهزة المقرر توزيعها على مدارس محافظتي مطروح والدقهلية 53 ألف و934 جهاز تابلت، بمعدل 1712 جهاز تابلت في محافظة مطروح، و52 ألف و222 جهاز تابلت في الدقهلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، وذلك على النحو التالي:

طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

المعلمون والقائمون على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس: سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»