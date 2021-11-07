أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«طلاب من أجل ».. ورشة عمل ضمن فعاليات مبادرة الملتقى الأول بجامعة القاهرة

Print
«طلاب من أجل مصر».. ورشة عمل ضمن فعاليات مبادرة الملتقى الأول بجامعة القاهرة «طلاب من أجل ».. ورشة عمل ضمن فعاليات مبادرة الملتقى الأول بجامعة القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مبادرة «طلاب من أجل »، اليوم الأحد، ورشة عمل للوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول للمبادرة والتي تستضيفها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتقام تحت شعار (معًا بالعلم والعمل)، كما ستزور الوفود المشاركة بانوراما حرب 6 أكتوبر واحتفالية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

وتهدف فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية والتعرف على الثقافات المختلفة واكتساب مهارات جديدة وفتح المسارات أمام الطلاب وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

جدير بالذكر أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

من الإفتاء إلى المصريين: هكذا رد الرسول على من سبوه وشتموه وأهانوه

من الإفتاء إلى المصريين: هكذا رد الرسول على من سبوه وشتموه وأهانوه

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022