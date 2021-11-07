الكويت تُدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي وتعلن وقوقفها بجانب بغداد

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أدانت وزارة الخارجية الكويتية، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الصعد كافة، مؤكدة قناعتها بوعي الشعب العراقي لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء.

وشددت الوزارة على وقوف الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وقال الكاظمي في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: «كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه».

واستهدفت طائرات مسيرة مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء.