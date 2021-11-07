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تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

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تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

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بدأ طلاب الصف الاول الثانوي، تسليم إقرار تسليم أجهزة التابلت لإدارة المدارس الثانوية، بعد توقيعه من قبل ولى أمر الطالب وسداد رسوم تأمين التابلت بالبريد.

وتضمن الإقرار«بيانات ولى الأمر» الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته «جراب جلد، قلم للكتابة وشاحن وسماعة».

ونص الإقرار على :

«التزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى في مرحلة الثانوى العام وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو في حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه كما التزم بتكاليف صيانته في حالة اصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سرعلى التابلت وممونع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوق يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة».

المصرى اليوم

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