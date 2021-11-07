توفير 832 فرصة عمل لشباب الخريجين بـ 8 شركات في القليوبية (صور)

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أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية توفير 832 فرصة عمل في 8 شركات، بمرتبات مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقالت إيمان شحاتة مدير المديرية إنه تم توفير هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة وأن المرتبات تبدأ من 1500 جنيه حتى 3150 جنيه

اوضحت أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا كما يتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات اليوم الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل- الفلل» بجوار ديوان عام المحافظة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

- صورة أرشيفية

فرص عمل فى القليوبية

فرص عمل فى القليوبية