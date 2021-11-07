جلسة أخيرة مع وكيل بن شرقي قبل العودة للمغرب

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يغادر وكيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ليسدل الستار بشكل نهائي على ملف المفاوضات بينه وبين إدارة القلعة البيضاء وسط رغبتهم القوية في حسم الملف بشكل نهائي مع اقتراب إنتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد وكيل اللاعب سلسلة من الجلسات مع مسئولي الزمالك لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشكل نهائي حتى الآن مما يزيد الأمور غموض بشكل كبير في الوقت الحالي.

ويمتلك بن شرقي في جعبته العديد من العروض في الوقت الحالي لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي مع ناديه.

وشارك بن شرقي في مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في تلك المواجهة.

ويواجه بن شرقي انتقادات من جانب جماهير الزمالك بسبب تذبذب مستوى اللاعب مع الفريق في الفترة الأخيرة بشكل كبير.