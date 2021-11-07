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4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة 4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات و101 إصابة جديدة، بعد إجراء 406 فحص مخبري بفيروس كورونا الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أنّ بلغت نسبة التعافي 132 حالة جديدة من مصابي ، واجمالي تراكمي للمصابين 184830 إصابة.

ولفتت إلى أنّ بلغ اجمالي الحالات النشطة 2864 حالة، والمتعافين 180366 حالة، والوفيات 1600 وفاة.

وأوضحت أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 85 حالةـ والحالات الخطيرة والحرجة 57 حالة.

فيما أظهرتأحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 61 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 250 مليونا، وما يزيد عن 299 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا وأكثر من 575 ألف مصابا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 417 ألف و598 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6367 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (1،188 وفاة)، وأوكرانيا (793 وفاة)، والهند (519 وفاة)، وأميركا (422 وفاة)، ورومانيا (390 وفاة).

المصرى اليوم

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