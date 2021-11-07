«الفنية العسكرية» تفتح التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على «الهندسة» (التفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير- دكتوراة ) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج .

وعلى الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتى :

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها إعتباراً من يوم 15 / 11 / 2021 ولمدة شهر .

إنستجرام: http://instagram.com/egy_army_spox/ تويتر: https://twitter.com/EgyArmySpox