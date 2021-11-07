إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميني باص على طريق هرية الجديد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

جاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب ميني باص على طريق هرية الجديد أمام مقابر كفر عبدالعزيز، والذي أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفي الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.