أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية

Print
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميني باص على طريق هرية الجديد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

جاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب ميني باص على طريق هرية الجديد أمام مقابر كفر عبدالعزيز، والذي أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفي الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»