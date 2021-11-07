ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع الطيور، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية، بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ،و 11 كجم لحوم مفرومة، و 10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،و 37 كجم بانيه دجاج، و154كجم لحوم مجمدة و مصنعة بدون بيانات مجهولة المصدر ، و 28 كجم لحوم مصنعة وكبده ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.