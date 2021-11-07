أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية بالشرقية

Print
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية بالشرقية ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات رقابية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع الطيور، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية، بالاشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ،و 11 كجم لحوم مفرومة، و 10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،و 37 كجم بانيه دجاج، و154كجم لحوم مجمدة و مصنعة بدون بيانات مجهولة المصدر ، و 28 كجم لحوم مصنعة وكبده ، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»