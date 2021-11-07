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محافظ الجيزة يفتتح مدرسة «مبروك غطاطي» الرسمية للغات بحي الهرم

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محافظ الجيزة يفتتح مدرسة «مبروك غطاطي» الرسمية للغات بحي الهرم محافظ الجيزة يفتتح مدرسة «مبروك غطاطي» الرسمية للغات بحي الهرم

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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، مدرسة مبروك غطاطي الرسمية للغات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٨ مليون جنيه جاء ذلك ضمن خطة الدولة في الإهتمام بملف التعليم والتوسع في إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية.

قال عقب الإفتتاح إن التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

وأشار أن المدرسة تتكون من عدد أربعة أدوار بسعة ٢٨ فصل فصل دراسي «عبارة عن ٤ فصول رياض أطفال و٢٤ تعليم أساسي» مما تُعد إضافه هامة للمنظومة التعليمية والذي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحي الهرم.

كما حرص على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمة بالمدرسة والتأكد من عدم وجود أيه معوقات تواجه الطلبة.

وأضاف أن العام الدراسي الحالي قد شهد أيضا دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى ١٧٢٤ فصلاً دراسياً مما يعكس مدي الإهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ الجيزة بدور مؤسسات المجتمع المدني في إشراكهم في دعم المنطومة التعليمية وتحسين جودة التعليم بها.

كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مدارس أخرى بعدداً من القطاعات التي تم رصد حاجتها لذلك للحد من الكثافات الطلابية بها.

وخلال الجولة وجه مدير مديرية الشؤون الصحية على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامات وغسل وتطهيرالأيدي لمواجهة .

المصرى اليوم

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