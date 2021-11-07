تامر عبد الحميد: بسيوني مرشح بقوة للعمل في جهاز كارتيرون

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كشف تامر عبدالحميد، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اقتراب عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من العمل في الجهاز الفني لفريق الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب تامر عبدالحميد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«عبدالحميد بسيوني أقوي المرشحين لتولي منصب المدرب العام في جهاز كارتيرون.. لخبراته الكبيرة كمديرا فنيا في الدوري الممتاز ولأنه يستطيع ملئ الفراغ في حالة رحيل كارتيرون المفاجئ فضلا عن أنه أحد أبناء الزمالك.. المخلصين..شااااابووووو لجنة لبيب».

وكان كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قد أغلق ملف مباراة القمة ومنح اللاعبين راحة 6 أيام، وسافر لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.