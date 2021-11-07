أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تامر عبد الحميد: بسيوني مرشح بقوة للعمل في جهاز كارتيرون

Print
تامر عبد الحميد: بسيوني مرشح بقوة للعمل في جهاز كارتيرون تامر عبد الحميد: بسيوني مرشح بقوة للعمل في جهاز كارتيرون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف تامر عبدالحميد، نجم فريق ومنتخب السابق، عن اقتراب عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش من العمل في الجهاز الفني لفريق الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب تامر عبدالحميد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«عبدالحميد بسيوني أقوي المرشحين لتولي منصب المدرب العام في جهاز كارتيرون.. لخبراته الكبيرة كمديرا فنيا في الدوري الممتاز ولأنه يستطيع ملئ الفراغ في حالة رحيل كارتيرون المفاجئ فضلا عن أنه أحد أبناء الزمالك.. المخلصين..شااااابووووو لجنة لبيب».

وكان كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قد أغلق ملف مباراة القمة ومنح اللاعبين راحة 6 أيام، وسافر لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)