أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ ١٨ بالشرقية

Print
إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ ١٨ بالشرقية إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ ١٨ بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وقد أسفرت الحملة في اليوم الأول عن إزالة 165 حالة تعدي علي مساحة 10 ألف و 693 متر مباني و 180فدان و16 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 130 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 10 ألاف و693 متر مباني ،وإزالة 35حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 180 فدان و16 قيراط، بمراكز "ههيا - فاقوس - بلبيس - الحسينية - أبو حماد - ديرب نجم - مشتول السوق - الإبراهيمية - منيا القمح - كفر صقر - أولاد صقر" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مصر السند».. كاتب ليبي: كلمة الرئيس السيسي خاطبت ضمير الشعب

«مصر السند».. كاتب ليبي: كلمة الرئيس السيسي خاطبت ضمير الشعب

«عربية النواب»: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

«عربية النواب»: كلمة السيسي أمام مؤتمر باريس تبرز ثوابت الموقف المصري في ليبيا

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

كلمة السيسي في اليونسكو : المتحف المصري الكبير الأكثر ثراءً في العالم (نص كامل)

كلمة السيسي في اليونسكو : المتحف المصري الكبير الأكثر ثراءً في العالم (نص كامل)