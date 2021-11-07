إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ ١٨ بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وقد أسفرت الحملة في اليوم الأول عن إزالة 165 حالة تعدي علي مساحة 10 ألف و 693 متر مباني و 180فدان و16 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 130 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 10 ألاف و693 متر مباني ،وإزالة 35حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 180 فدان و16 قيراط، بمراكز "ههيا - فاقوس - بلبيس - الحسينية - أبو حماد - ديرب نجم - مشتول السوق - الإبراهيمية - منيا القمح - كفر صقر - أولاد صقر" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.