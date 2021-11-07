أحمد شوبير يسخر ممن يطالبون بإلغاء ضربات الجزاء في مباراة القمة

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ما زالت أصداء مباراة القمة بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك تتردد في الشراع الرياضي المصري في ظل النتيجة التاريخية التي حققها المارد الأحمر على غريمه التقليدي فارس ميت عقبة.

ونجح الأهلي مساء الجمعة في الفوز على الزمالك بنتيجة 5/3 ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلت بعض الأصوات بعد المباراة من بين لاعبي الزمالك القدامي وبعض مسؤولي نادي الزمالك بأن الزمالك فاز في الشوط الثاني والأهلي فاز في الشوط الأول وبذلك يعتبر الفريقان متعادلين، كما ردد البعض بأنه في حالة إلغاء ركلات الجزاء سيكون الزمالك متعادلاً مع الأهلي وغيرها من التحليلات.

وسخر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ممن يرددون هذه العبارات الغريبة أو يطالبون بإلغاء ركلات الجزاء في المباراة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» سؤال استنكاري قال فيه: «هي الناس اللي بتقول نشيل ضربات الجزاء ونلغي نتيجة الشوط التاني بتتكلم جد !!!؟؟؟»