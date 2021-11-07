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جدة.. مصادرة وإتلاف 28 طناً من المواد الغذائية بنطاق بلدية المليساء

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جدة.. مصادرة وإتلاف 28 طناً من المواد الغذائية بنطاق بلدية المليساء جدة.. مصادرة وإتلاف 28 طناً من المواد الغذائية بنطاق بلدية المليساء
ضمن جهود الأمانة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوّه البصري وتحسين الخدمات

جدة.. مصادرة وإتلاف 28 طناً من المواد الغذائية بنطاق بلدية المليساء

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية المليساء، خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، 28 طناً من المواد الغذائية، و690 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة التي أًتلِفت، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوّه البصري وتحسين الخدمات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التفتيشية بحراج الصواريخ صادرت موادَّ غذائية مجهولة المصدر لباعة جائلين يمارسون البيع العشوائي لبعض المواد الغذائية التي تكون معرّضة لتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين، مؤكدة استمرارها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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