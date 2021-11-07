تعرف كيف تعمل البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات على مستوى الجمهورية

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قدم المهندس خالد عطية رئيس شركة «ترانس أي تي» التابعة لوزارة النقل شرحا مفصلا حول تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات على مستوى الجمهورية للتحكم والسيطرة، حيث أوضح أن إحدى الشركات التابعة للدولة فازت بتطوير 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى وهي (القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدى جابر) .

وأضاف خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه على التوازي تم تكليف شركة «ترانس أي تي» بتطوير محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 70%، موضحا أن المنظومة تقدم للمواطن كافة المعلومات اللازمة من حيث مواعيد القطارات والأسعار والمقاعد الخالية. وأشار إلى أن البوابات جاهزة وتتواكب مع جميع أنظمة مرافق المواصلات كمترو وقطاع النقل العام، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية تتحكم في مرور المواطن وبذلك للمحافظة على إيرادات هيئة سكك الحديد.

ونوه بأن المنظومة بالكامل جاهزة للربط مع منظومة التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة، مضيفا أن المرحلة الأولى من التذكرة الموحدة سيتم تطبيقها في جميع خطوط المترو والمونوريل والقطار السريع والنقل العام داخل القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام عبدالقادر والي أنه في إطار توجيهات الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي إلى وسائل الأخضر والمستدام يتم حاليا تنفيذ مجموعة من شبكة الخطوط والوسائل الكهربائية المختلفة منها شبكة المترو .

وقال اللواء عصام عبدالقادر، خلال شرحه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، إن «شبكة مترو الأنفاق تضم 5 خطوط فالأول هو (المرج/حلوان)، والخط الثاني (شبرا الخيمة/المنيب).

ويجري حاليا تنفيذ الخط الثالث حيث تم الانتهاء من 24 كم و19 محطة، ويجري تنفيذ أعمال القطاع الأخير من هذا الخط. وأشار إلى أن الخط الرابع هو خط الهرم الذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أنه لأول مرة تقوم 5 شركات وطنية مصرية بتنفيذ هذا القطاع .