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قدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراة كبيرة أمام الغريم التقليدي الزمالك ونجح في الفوز عليه بنتيجة 5 / 3 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأول، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021 / 2022.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع نظيره بيراميدز الذي حقق الفوز بدوره في أول 3 جولات.

وفي تصريحات تليفزيونية مساء أمس كشف محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي كواليس ما حدث داخل غرفة ملابس الفريق بين شوطي مباراة الأهلي والزمالك في القمة التي احتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي بتواجد جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 3/صفر في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال مجدي قفشة: «بين الشوطين كان هناك عدم رضا من جانب اللاعبين الكبار قادة الفريق محمد الشناوي ووليد سليمان، وطالبا اللاعبين بعدم الاستناد لنتيجة الشوط الأول، وتسجيل المزيد من الأهداف وكانا يتحدثان معنا بصوت عالي وحذرا بشدة من التراخي حتى لا يعود المنافس من جديد إلى المباراة».