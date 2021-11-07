وصول 63 ألف طن قمح روماني بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

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شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول (1125 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 222 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 953 طن ) بضائع عامة و( 37 شاحنة ) شملت حركة الواردات( 172 طن ) بضائع عامة و( 185 شاحنة ) ويتواجد ( 8 ) سفن على ارصفة المواني. حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس والسفينة الحرية والسفينة الحرية 2 وتم استقبال 157 شاحنة 63 سيارة ملاكي.

كما استقبلت الميناء السفينة وادي سدر بحمولة ( 63000 طن ) قمح وتقوم الجهات المختصة بانهاء ما يلزم من اجراءات فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها وتفريغها.. بينما في انتظار مغادرة الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم استقبال 28 شاحنة بحمولة 172 طن وتصدير 37 شاحنة بحمولة 953 طن.