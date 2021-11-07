«الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي».. ندوة كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

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نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم، جامعة حلوان، ندوة لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر في الندوة الدكتور حسام بهنسي المدرس بقسم تكنولوجيا الانتاج، وبحضور الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وياسر السيد أمين الكلية، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور كليات الجامعة التوعوي واهتمامها الكبير بتنظيم الندوات الطلابية التي تساهم في اكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، مضيفاً أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في زيادة الرضا الإجتماعى، ويحافظ على قيم المهن المختلفة وأخلاقياتها.

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن الندوة دارت حول تعريف الطلاب بأهداف الميثاق الأخلاقي، وما هي حقوقهم والقوانين التي يخضع لها الطالب داخل الحرم الجامعي، ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وصفات الطالب الجامعي المثالي، مضيفاً أن الكلية تسعى نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية بالإضافة إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب الاعتزاز بنفسه وبقدراته وبالكلية التي ينتمي إليها وأن يكون على مستوى عالي من المسئولية التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه ويحقق ذاته.

كما شرح الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع بعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعية الطلاب بما يحدث من حولهم وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة وعدم العبث بها حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى أخطار هم في غنى عنها.

وفي نهاية الندوة، طلب من الطلاب اقتراح بعض القواعد التي تحد من الفساد في المجتمع، كما طالب عميد الكلية ووكيل الكلية الطلاب بعرض مقترحات تفيد التجديد والتطوير، وتحاوروا مع الطلاب في المميزات والعيوب التي تشوب العملية التعليمية وتنشر الفساد.